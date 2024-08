Fiorentina, Nico Gonzalez fuori dai convocati: Juventus in pressing, si attende l'ok di Commisso

Domani iniziano ufficialmente il campionato di Serie A e quello della Fiorentina, che alle 18:30 scenderà in campo allo stadio Tardini per sfidare il parma di Fabio Pecchia che lo scorso anno ha dominato la Serie B. I viola hanno da pochissimo comunicato l'elenco dei convocati per la sfida in Emilia e non mancano le sorprese. Sono presenti i nuovi acquisti Richardson e De Gea, non ce la fa invece Gudmundsson, che ha svolto soltanto oggi le visite mediche. ma la decisione che fa notizia è quella relativa ache. Questo l'elenco completo

Amrabat, Barak, Baroncelli, Beltran, Bianco, Biraghi, Brekalo, Colpani, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fortini, Ikoné, Infantino, Kayode, Kean, Kouame, Mandragora, Martinelli, Quarta, Parisi, Pongracic, Richardson, Sottil, Terracciano.- Come detto, l'argentino è rimasto fuori dall'elenco dei convocati per la sfida in Emilia. Sono ore e giorni caldi per l'argentino che ha già comunicato alla Fiorentina l'intenzione di lasciare il club. Su di lui c'è la Juventus, con cui i viola hanno impostato una trattativa che era già ben avviata, prima che il presidente Commisso decidesse di bloccarne la cessione. Oggi la situazione è cambiata con l'arrivo di Gudmundsson e la società viola sta riflettendo sul da farsi. L'esclusione dai convocati è il segnale che a breve l'argentino possa ottenere il nulla osta per approdare alla Continassa.