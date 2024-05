Juventus, ecco anche la terza maglia: sarà blu e con la zebra nel logo FOTO

Oltre alla prima maglia, l'home kit per la prossima stagione () arrivano per ladal canale youtube Football Shirts - Vietnam Zone le prime immagini ufficiali della maglia "replica" (quindi non quella che useranno i calciatori, ma quella che sarà in vendita per i tifosi negli store ufficiali) dellache la società bianconera indosserà comeIl brand tedesco insieme alla società bianconera ha deciso di stupire e, sebbene la maglia sia ancora senza sponsor che dovrà ancora essere trovato dalla società, la terza divisa è destinta a.... dividere il popolo bianconeroe al suo interno ci sarà una fitta trama composta da unaalternata a mo di doppia elicanon sarà il classico a tre strisce, ma sarà quello del brande sarà di colore ocra/giallo, mentre al posto del logo della Juventus sarà presenteanch'essa ocra-gialla.