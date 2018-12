Il 15° turno di Serie A si apre con il Derby d'Italia tra Juventus e Inter. All'Allianz Stadium, la formazione bianconera - prima a 40 punti - ospita gli uomini di Luciano Spalletti, terzi in classifica con 11 lunghezze di ritardo sula squadra di Allegri e reduce dal pari per 2-2 a Roma contro i giallorossi. Tutto pronto per la sfida tra Cristiano Ronaldo, capocannoniere della Serie A insieme a Piatek del Genoa con 10 reti in 14 partite, e Mauro Icardi, fermo a quota 8 in 11 presenze. Allegri deve rinunciare a Khedira, Alex Sandro e Barzagli, con Bentancur in dubbio per un problema alla schiena. In avanti ci saranno Dybala e Mandzukic a supporto di Ronaldo. Dall'altra parte, con l'assenza di Nainggolan Spalletti dovrà scegliere uno tra Joao Mario e Borja Valero da mandare in campo nel centrocampo a tre con Vecino e Brozovic.



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.



DOVE VEDERLA IN TV - Juventus-Inter sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.