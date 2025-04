Juventus-Monza, le pagelle di CM: follia di Yildiz! Nico Gonzalez si sblocca e Kolo Muani si libera. Castrovilli da 6

2025 Getty Images

Il Monza si affaccia sin da subito dalle sue parti e alla fine c'è un bell'intervento, una buona occasione, e le sue mani ad accartocciare la vittoria. Da non gettare via, però.Il solito movimento a fisarmonica, a eliminare i brutti pensieri, e soprattutto ad alimentare quelli offensivi. Si è totalmente rivalutato lì, come arma aggiunta nell'idea tattica di Tudor. Finché la Juve è in 11, è l'uomo in più.Urla, sbraccia, sbraita, si fa sentire e definisce la sua partita, come sempre molto caratteriale. Le responsabilità ci sono sempre, e stavolta un po' di più: nella ripresa è una Juve molto difensiva, per necessità.

Alterna cose buone a giocate francamente difficili da commentare. Sia per la difficoltà generale che vive, sia perché ormai è nell'occhio del ciclone. Il suo pallone, ecco, pesa il doppio. Si abitui presto.Altra partita di sacrificio e di apprensione, molto meglio quando Tudor lo sposta in mezzo, a dettare la linea di pressione. Certo, ci ha abituato ben altro. Ancor di più quest'anno.Primo tempo sulle ali della verticalità, ripresa passata a indicare ai compagni cosa fare, come farlo, quando e perché proseguire. Una gestione costante, quasi da risorse umane.

Meno brillante e meno perpetuo, nelle giocate e nelle intenzioni. KT è un'arma bella da vedere, tuttavia spuntata: pure quando c'è da sparare, il colpo resta in canna. E non si 'libera' mai davvero.(Dal 58'Pronti, via, ingresso e giallo. Omologata)Partitina. Prestazioncina. Minimo indispensabile, forse pure un po' meno. Altro che match della redenzione e del ritorno: è quello di sempre, cioè da gennaio in poi. Servirà una sterzata per tornare ai suoi livelli. Anche fisici.(Dal 57'Si piazza a sinistra, pronto a sprigionarsi: nada)

Per attitudine. Per coraggio. Per importanza. E per il gol, chiaro. Molto di più per il gol. Che sblocca tutto e tutti, e che magari ha sbloccato pure lui. Il migliore della mini era Tudor.(Dal 74'Altra presenza, e fieno in cascina)Una follia. In una partita, cioè in un primo tempo, nemmeno così esaltante. Una settimana a chiamarlo 'salvatore della patria', poi ricorda a tutti che ha vent'anni. E a vent'anni si sbaglia. Pure malamente.Trova il gol dopo averne divorati un paio, che proprio sembrava non essere in partita, o comunque in chiara difficoltà. E invece, eccolo lì: Bianco scivola, lui si trova a tu per Turati. Rete. Liberazione.

Se non fosse stato per l'incidente - gravissimo - di Yildiz, i suoi pensieri sarebbero privi di sguardi all'indietro, con il solo focus sulla trasferta a Bologna. Dovrà rivedere molto: perde il suo miglior giocatore.Si poteva fare di più sul gol di Nico Gonzalez? Probabilmente. Si poteva fare nulla, invece, sulla rete di Kolo Muani. Ma è l'ultimo ad arrendersi.Niente corsa, solo difesa, e infatti crolla. Bloccata la sua arma migliore, c'è un campionario di errori pronti all'uso: ne sfrutta parecchi, suo malgrado.

Soprattutto nelle uscite, ecco che si palesa tutta la difficoltà del momento, della situazione, della partita e di quella fascia da capitano che tiene comunque stretta, strettissima.La Juve, quando può e cioè nel primo tempo, fa buona parte di quel che vuole. La difesa del Monza sembra inerme, già retrocessa, sbattuta come i tamburi della curva.Ha un'occasione, e ghiotta: gli va malissimo. Altro figlio d'arte e con una storia bianconera, Birindelli non entra mai davvero in partita.(dal 63'Se ne sta lì, lì in mezzo, ad aspettare spioventi. Spoiler: non arriveranno mai)

Non gioca tanti palloni, ma si nota una qualità differente quando arriva a sprigionare la giocata. Ci prova, spesso ci riesce. Poca frequenza.(Dal 74'Prova a dare qualità alla manovra, ma fa fatica)Crolla sulla rete di Kolo Muani, però va a rovinare la partita della Juventus, sacrificandosi sul colpo subito da Yildiz. Partita a metà. Come in campo: lotta su tutti i palloni.(Dall'81'Lento, impacciato, quasi docile quando dovrebbe ringhiare a ogni bianconero presente. Eppure, nella ripresa, di spazio ne ha avuto. La partita si era messa così come voleva lui.

(Dal 63'Ingresso certamente palpabile: si vede qualcosa in più)Buona corsa e buone intenzioni, però non punge, e allora sta più attento a contenere. Prestazione quasi anonima, tuttavia con qualche lampo.Chi l'ha visto? Noi no. Un puntino mobile allo Stadium, però di palloni giocati ce ne sono veramente pochi, e lui non è quasi mai protagonista.(Dall'81'Vedi Mota, ma con qualche tocco in verticale in più. Alla fine, dal numero 10, passano tutte le chance biancorosse. Almeno nella testa. E di testa.

Okay, il primo tempo e tutte le differenze del caso. Ma un'intera ripresa, con possesso palla nettamente a favore, con un uomo in più a dare forza e coraggio, e... non arriva nulla.