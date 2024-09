Juventus-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP or Licensors

(sabato 21 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 18.00) è un match valido per laSi giocherà all’Allianz Stadium di Torino: in campo, in uno deidellale squadre die Antonio, al ritorno a Torino da avversario. I partenopei hanno vinto sei delle ultime nove sfide contro i bianconeri in Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti nei precedenti 22 confronti tra queste due squadre nella competizione (4N, 12P); infatti, dal 2019/20 in avanti la squadra azzurra è quella che ha battuto più volte i torinesi in campionato (sei, almeno due più di ogni altra avversaria).

Partita: Juventus-NapoliData: sabato 21 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18.00Canale TV: DaznStreaming: DaznJuventus-Napoli, sabato 21 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30Il match sarà anche sull’app di DAZN con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico a cura di Federico Balzaretti.

Thiago Motta avrà a disposizione i nuovi arrivi Kalulu, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Thuram, tutti titolari dal 1', mentre davanti spazio a Vlahovic. Conte punta su Lukaku-Kvara, assistiti da Politano.Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago MottaMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte