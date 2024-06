Juventus, nuovi contatti per Douglas Luiz: non solo McKennie, spunta un'altra contropartita

Getty Images

La Juventus sta pianificando un colpo a centrocampo: Teun Koopmeiners è il profilo che piace di più ai bianconeri, ma oltre all'olandese potrebbe arrivare anche un altro giocatore in quella zona del campo. Con caratteristiche diverse. Thiago Motta vorrebbe un mediano davanti alla difesa per rispostare Locatelli mezz'ala,per capire quale può essere la contropartita giusta che può interessare all'Aston Villa.- Weston McKennie non è l'unico giocatore che la Juventus sta pensando di inserire nell'affare per cercare di abbassare la parte cash.che può portare Douglas Luiz a Torino. Tra le possibili contropartite anche Moise Kean, ma al momento non si è parlato di un suo trasferimento in Inghilterra.

- In uscita la Juventus ha messo in conto che dovrà fare anche qualche 'sacrificio' sul mercato. Uno o due giocatori di valore potrebbero lasciare Torino.. Piuttosto, è pronto a rinunciare ad altri giocatori come Soulé. L'investimento per un grande colpo a centrocampo passa dalla cessioni: Koopmeiners ma non solo, la Juve studia la quadra per Douglas Luiz.