Juventus, perché Pogba è ancora sotto contratto e quanto guadagna

NurPhoto via Getty Images

POGBA E IL RICORSO CONTRO LA SQUALIFICA PER DOPING: HA TESTIMONIATO IN SEGRETO AL TAS

Il casonon è ancora chiuso. Il centrocampista classe 1993 non si è arreso dopo la squalifica di quattro anni per doping e ha fattoalper ribaltare la sentenza. Ora aspetta l'esito di questa ultima battaglia e lo stesso fa la- Nonostante non venga più neanche nominato nella composizione della rosa a disposizione di Thiago Motta infatti,né dopo la sospensione in via cautelare né dopo la conferma della squalifica a seguito delle controanalisi e del primo processo: per risolvere il contratto con giusta causa, si attende l'esito del ricorso presentato dal giocatore.

Questo ha permesso alla società torinese di usufruire a pieno dei benefici fiscali previsti dal: Pogba ha firmato con i bianconeri un contratto valido a partire dall'1 luglio 2022 (fino la 30 giugno 2026) e per poter utilizzare gli sgravi fiscali previsti la sua domiciliazione fiscale doveva rimanere in Italia almeno fino al 30 giugno 2024.- La Juventus, tuttavia, si era cautelata e dal momento dell'emissione della condanna per doping ha potuto abbassare il pesante ingaggio di Pogba. Non, all'ex Manchester United è stato garantito il minimo salariale stabilito dal regolamento federale, che è di poco più di

- Pogba, che negli ultimi giorni è tornato a seguire la Juventus sui social dopo aver rimosso il follow, si è più volte detto fiducioso sul ricorso ( QUI QUI le più recenti dichiarazioni di luglio) e ora si attende solo l'esito della sentenza per mettere un punto alla vicenda. Qualora vincesse il 31enne francese, tutto verrebbe rimesso in discussione.

