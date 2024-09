Juventus, Adzic torna per stupire: il percorso e dove può giocare

Pensare al presente, sì, ma tenendo (molto) caldo il tema linea verde. D’altra parte la storia recentissima dellanon ha bisogno di ulteriori spiegazioni., bloccato a gennaio, approdato a Torino nell’ultimo mercato estivo. Un colpo fortemente voluto dal dg Cristianoche, con un autentico blitz invernale, è riuscito a soffiarlo a un’agguerrita concorrenza capitanata dalUna definizione moderna, non accurata, ma che fa capire per quale motivo alla Continassa abbiano deciso di puntare su questo prospetto., ma con un percorso che porterà ad ampliare il bagaglio tecnico. La stima dinon manca, anzi. Fin dalla conferenza stampa di presentazione, infatti, l’allenatore Italo-brasiliano ha espresso pareri lusinghieri su, responsabilizzandolo e motivandolo con vista in prima squadra.

Il tragitto, quantomeno sulla carta, è proprio questo:. Ma la sensazione, e forse qualcosina in più, è che si stia parlando di unPoi, come detto, toccherà adecidere se e come utilizzarlo. Personalità al potere, piedi educatissimi, voglia di spaccare il mondo. Si vocifera che Adzic, prima dello stop, abbia fatto vedere cose notevolissime in allenamento.