Un altro gol, questa volta allo scadere e decisivo per regalare i 3 punti alnel recupero della 19esima giornata di Ligue 1.non segna tanto (sono solo 3 i gol segnati in questa stagione), ma fa solo gol belli e importanti e il suo percorso di crescita continua senza interruzione. Quello di questa sera è la sintesi completa di tutte le qualità del ragazzo,leggermente defilato sulla sinistra, poi accelerazione, doppio slalom a rientrare verso il centro dell'area e destro al bacio che tocca il palo e si insacca alle spalle del portiere.Velocità, controllo, potenza, esplosività e tiro, tutte doti che avevano già convinto l'Inter a puntare su di lui quando fu acquistato nell'estate 2017 dal Caen in prestito con diritto di riscatto.che, nonostante quanto affermato dallo stesso giocatore qualche mese fa: "Sono ancora del Caen"L'esterno francese, di intervista in intervista, continua a ribadire che, almeno per ora, non pensa al proprio futuro.. A fine anno il reparto degli esterni subirà grandi cambiamenti, con le possibili partenze dioltre alla decisione da prendere sul riscatto di. Per questo la società nerazzurra ha già deciso che. Se saprà conquistare la fiducia dell'allenatore allora rimarrà e sarà un elemento aggiunto per le liste Serie A e Uefa (dato il suo basso impatto a bilancio), altrimenti per lui potrebbe aprirsi una nuova ipotesi prestito.perché non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare, evitando così un Coutinho bis.