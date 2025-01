Kings League World Cup Nations, perché Bonucci non ha giocato la prima partita con l'Italia

YAGIZ GURTUG

Pochi mesi dopo l'annuncio del suo ritiro ufficiale dal calcio giocato,. Scarpini e pantaloncini, l'ex difensore della Juventus è il giocatore-simbolo della nazionale italiana nel Mondiale di Kings League che si sta giocando in questi giorni a Milano (la finale è in programma il 12 gennaio all'Allianz Stadium di Torino). La Kings League è il nuovo fenomeno del momento, una sorta di fantasy sul calcio nel quale si gioca 7 vs 7, con partite da 40 minuti (due tempi da 20) e la possibilità di giocarsi delle carte speciali durante la gara.

- Bonucci è il giocatore più atteso dell'Italia, probabilmente lui e Sergio Aguero (Argentina) sono i nomi più importanti del torneo. In tanti si aspettavano il debutto di Leonardo nella gara inaugurale contro il Giappone giocata mercoledì 1° gennaio - e persa 1-3 dagli Azzurri -: entrambi saranno a disposizione del ct Mauro Micheli per la seconda partita dell'Italia, in programma venerdì 3 gennaio alle 17 contro la Spagna. Sarà l'ultima chance per gli azzurri di proseguire il cammino nella Kings League World Cup Nations.

- Non solo Bonucci però, perché per provare a vincere il Mondiale che giochiamo in casa l'Italia ha chiamato altri due ex giocatori di Serie A: uno, come già detto, è il portiere; tra i convocati c'è anche, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza all'Empoli - caratterizzata da molti problemi fisici - e ancora in cerca di una nuova squadra. Intanto, si diverte giocando la Kings League e ha già debuttato in azzurro nella prima gara contro il Giappone.