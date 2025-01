Kings League World Cup Nations, c'è anche l'Italia: "E' un progetto enorme"

Anno nuovo, calcio nuovo? Più o meno. Il calcio del futuro, per molti. Benvenuti alla Kings League: 7 vs 7, 40 minuti a partita (20 a tempo) e la possibilità di giocarsi delle carte speciali durante la gara. L'obiettivo è quello di regalare emozioni e colpi di scena. Il fenomeno è nato in Spagna da un'idea dell'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué. Sta arrivando anche in Italia, e chi lo vive da dentro non ha dubbi: "Vedrete, inizieranno a seguirla in tanti". Parola di Alessandro Gelsi, centrocampista classe '97 con un discreto passato tra Serie C e Serie D e ora uno dei protagonisti della Nazionale italiana che oggi debutterà al Mondiale della Kings League alle 16 contro il Giappone. Siamo i padroni di casa, una delle squadre da battere: il torneo si giocherà a Milano e la finale è i programma all'Allianz Stadium di Torino il 12 gennaio.

Questo nuovo sport è una macchina dietro alla quale c'è un'organizzazione pazzesca e tante persone che lavorano da tempo per garantire spettacolo. La Kings League sta attirando anche tanti ex giocatori e tra(i primi due non ci saranno per il debutto, raggiungeranno la squadra per la seconda gara del 3 gennaio, Caputo è ancora in attività ma svincolato). Da giorni a Milano sono presenti le 16 nazionali che giocheranno il Mondiale, sono tutte nello stesso albergo in un clima disteso e sereno in attesa di affrontarsi in campo. Giocano, ridono, scherzano tra di loro mischiando culture ed esperienze:"Non è servito molto tempo, perché si parla di un progetto enorme. Ho potuto toccare con mano la serietà di chi ci lavora e tutto quello che c'è dietro, inoltre mi ha stuzzicato anche il fatto di giocare il Mondiale in Italia"."Oggi non voglio sbilanciarmi, ma possiamo dire che la Serie A la vedono in Italia e magari in parte dell'Europa, la Kings League la seguono in tutto il mondo".

"La novità. Ci sono tante nuove regole per tenere la partita viva fino alla fine"."Se una squadra vince 3-0 all'80' in Serie A, la partita può considerarsi finita; nella Kings League può capitare che negli ultimi minuti il gol valga doppio e quindi una squadra in svantaggio di più reti può recuperare anche all'ultimo"."Sicuramente sarà un onore vestire la maglia della Nazionale con loro perché hanno calcato palcoscenici importanti, per me sarà un'emozione incredibile".

"Più o meno sono uguali, qui si lavora di più sull'intensità rispetto al calcio a undici"."Ho sempre giocato a calcio, fino a due anni fa per me era la priorità. Poi ho deciso di spostarmi a Milano e grazie alla mia crescita social ho scelto di dedicarmi a questi: l'anno appena finito è stato il migliore, non nego che mi piacerebbe anche diventare un creator social a livello calcistico".

"Diventerà uno dei campionati più seguiti in Italia, tra i top. E io spero di esserne uno dei protagonisti"."No, perché non vivendo quello che stiamo passando noi non si rendono conto di cosa sta succedendo e parlano di cose che non sanno. Io mi sento come un giocatore di Serie A, della Nazionale di calcio".