L’Esteghlal non si ferma più. La squadra iraniana allenata da Stramaccioni ha vinto 1-0 contro la capolista Shahr Khodrou davanti a 100.000 spettatori, conquistando la nona vittoria nelle ultime dieci. Gol decisivo dell’ex Benevento Diabate, capocannoniere con 6 reti (dei 26 totali segnati dalla squadra, che ha il miglior attacco del campionato). Con questo successo l’Esteghlal conquista la testa alla classifica, traguardo che non centrava da 6 anni.



E se sul campo l’Esteghlal vola, i tifosi attendono con ansia lo sviluppo della situazione in FIFA a causa delle inadempienze del club nei confronti dell’allenatore italiano.