Prima della gara con il Genoa, Napoli e il Napoli hanno voluto dedicare a Lorenzo Insigne, capitano azzurro, una cerimonia nel giorno dell'ultima partita in casa prima del trasferimento in Nord America: sul maxischermo è stato proiettato un video celebrativo mentre Insigne, l'unico giocatore rientrato negli spogliatoi, ha fatto il suo ingresso in campo tra gli applausi. E, a onor di cronaca, anche molti fischi dovuti alla presenza del presidente De Laurentiis. I suoi compagni si sono schierati in fila per salutarlo.



PREMI - Al centro del campo, De Laurentiis, Spalletti, Koulibaly e Mertens hanno consegnato a Insigne una maglia celebrativa, un quadro interattivo e un trofeo.