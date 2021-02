E i due indizi per il futuro dellasono rappresentati dai successi nellacontro ile nella semifinale d’andata dicontro l’. Il 2-1 in trasferta a San Siro è una seria ipoteca sulla finale, che vale doppio ripensando alla sconfitta di pochi giorni prima sullo stesso campo, contro gli stessi avversari nerazzurrPeccato per lui, però, che lanon sia in testa al campionato come la stagione scorsa, quando la Juve di Sarri aveva 4 punti di vantaggio sull’Inter, che poi salirono a 7 il giorno in cui diventò campione d’Italia., perché oggi i bianconeri hanno 12 punti meno del campionato scorso, che nella migliore delle ipotesi scenderebbero a 9 se vincessero la gara da recuperare contro il. Una differenza enorme che suggerisce una considerazione soprattutto ripensando,. La considerazione, cioè,Non è normale, infatti, per una squadra come la Juventus perdere così tanti punti per strada, con o senza, toccando più volte il fondo, dallo 0-3 in casa contro laallo 0-2 a San Siro contro l’Inter, per non parlare dei pareggi contro le neopromosse. Con questi precedenti si poteva immaginare che la Juventus incontrasse maggiori difficoltà contro il Napoli e l’Inter nelle gare di coppa e invece, improvvisamente, a prescindere dalle scelte di Pirlo, si è vista un’altra squadra, capace di ottenere due vittorie convincenti.Ma più in generale si può pensare che una squadra senza le certezze del recente passato e con la pancia piena dopo nove scudetti consecutivi si compatta e dà il meglio di sé nelle gare di coppa, a cominciare dalle prossime due sfide contro il Porto che stimoleranno in modo particolare il portoghese, ed ex avversario, Ronaldo. Se poi, nel frattempo, la rincorsa verso il decimo scudetto consecutivo subisse nuovi rallentamenti, a maggior ragione la Juventus potrebbe concentrare tutte le sue energie in. Tra l’altro questa è una strana stagione in cui le grandi tradizionali come ililsembrano in crisi, per cui lapotrebbe avere qualche possibilità in più per coronare il suo sogno.