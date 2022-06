ci sono talmente tante cose da fare entro il 4 luglio e poi per l'inizio della stagione ufficiale (con l'obiettivo di non doversi più ridurre a fine agosto) che mettere un punto sulla situazione del centralone olandese è fondamentale.Quanto basta in ogni caso per impostare la prossima stagione, manca sempre un centrale, dover rimpiazzare anche De Ligt oltre che Chiellini, per quanto con l'incasso monstre da poter utilizzare, sarebbe forse troppo.(oggi permettono a De Ligt di arrivare a 11 milioni quasi automaticamente, sarebbe molto più complicato toccare quota 10 milioni con la nuova intesa). Non è l'aspetto economico in ogni caso a rappresentare un ostacolooggi è da 125 milioni e salirà a 140 la prossima estate, l'obiettivo del giocatore è di posizionarla attorno agli 80 milioni di euro. Magari con attivazione a partire dal prossimo anno.nsomma palla a De Ligt, dipende da lui se rimandare il tutto di un anno o se spiccare subito il volo altrove: la Juve vuole rinnovare, in alternativa avrebbe un vuoto enorme da colmare ma anche tanti soldi in più da reinvestire.