Pubblicazione delle date di playoff e playout ma non solo., discusso nell’Assemblea di B svoltasi ieri a Milano,. Il presidente Balata si muoverà insieme alla FIGC ma Marcello Cardona, presidente del club calabro, ha voluto chiarire la situazione ai propri colleghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fine dicembre,, visto l’ingente molte ereditata dal nuovo proprietario Felice Saladini. Così facendo, la Reggina non ha aderito alla norma Salvacalcio varata dal Governo.e la Reggina ha scelto la via giuridica, rispettando così la scadenza del 16 dicembre riguardo i pagamenti di ottobre. Così facendo, sono rimasti in sospeso i pagamenti del secondo semestre., sin da quel momento,– comprendendo, quindi, anche le manovre sugli stipendi –- Da ciò, nasce il dubbio di tutte le altre squadre appartenenti al campionato di Serie B che chiedono di monitorare attentamente la situazione e di intervenire nel caso in cui siano state riscontrate delle irregolarità, in modo da non minare il regolare svolgimento della competizione. Ora la. Ma perché la formazione di Inzaghi rischia così tanto?– non INPS, slittati al 16 marzo -. La Gazzetta dello Sport continua sottolineando la cifra che il club calabro dovrebbe versare:La difesa della Reggina è molto chiara: proprio in data 16 febbraio, il Tribunale ha scritto al club di non pagare questi contributi perché non rientravano nella ristrutturazione complessiva del debito. In sostanza,A far preoccupare la Reggina è il precedente della scorsa stagione, dove la Juve Stabia è stata condannata al -2 – che è costato, tra l’altro, l’accesso ai playoff -. Si attende chi sia fatta chiarezza – richiesta a gran voce da tutte le altre squadre di B che parlano anche di concorrenza sleale in sede di calciomercato - ma una dura battaglia aspetta il club calabro.