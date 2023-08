L'ultima curva. L'Atalanta aspetta il sì definitivo da parte di Charles De Ketelaere per chiudere l'operazione già ai dettagli con il Milan: accordo tra i due club sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 di bonus, cifra che permette ai rossoneri di non registrare una minusvalenza per il residuo a bilancio del belga, dopo l’investimento di 35 milioni di euro della scorsa estate, con una percentuale sulla futura rivendita del calciatore pari al 10%.



COSA MANCA -. Per il belga classe 2002 è pronto un contratto da 2.7 milioni a stagione: il Milan ha respinto le offerte di Real Sociedad e Fulham. Cosa manca per chiudere e procedere con le visite mediche con conseguente ufficialità per l'ex Bruges? Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'assenso finale ai bergamaschi, sulla base degli incontri avvenuti negli scorsi giorni con il suo entourage e il contatto col tecnico Gian Piero Gasperini, desideroso di rilanciarlo: in giornata potrebbe definirsi l'operazione in maniera completa,



ALLENAMENTO COL MILAN - Nel frattempo De Ketelaere oggi si è allenato ancora in gruppo con il Milan. Un grande indizio sul futuro prossimo si avrà anche in occasione delle convocazioni da parte di Stefano Pioli per il Trofeo Berlusconi di martedì sera, contro il Monza: dovesse restare fuori dai disponibili, il belga sarebbe davvero a pochi millimetri da Bergamo.