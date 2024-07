AFP via Getty Images

Stengs: "E' vero, la Lazio mi ha cercato"

37 minuti fa



Calvin Stengs, esterno d'attacco del Feyenoord, ha parlato a ESPN confermando l'approccio della Lazio, che però non ha sortito gli effetti sperati dalla società del presidente Lotito:



"È vero, la Lazio mi ha cercato, ma non c'è nulla di concreto. Io sono contento di essere al Feyenoord. Sono qui solo da un anno, quindi vedremo cosa accadrà".



Stengs, che in passato era stato accostato anche alla Fiorentina, non si muove da Rotterdam per meno di 15 milioni, mentre da Formello poteva partire al massimo una proposta da 12. In alternativa, gli olandesi chiedevano Isaksen in cambio, una possibilità che la Lazio non ha contemplato. Quindi per il momento il rinforzo sugli esterni rimane Tchaouna. E si continua a seguire Greenwood in uscita dal Manchester United.