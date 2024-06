Getty Images

Lazio, il Venezia piomba su Cancellieri: ecco l'offerta

Offerta del Venezia alla Lazio per Cancellieri. La notizia la dà questa mattina il sito sololalazio.it, secondo cui la società del capoluogo veneto, neo-promossa in A, vorrebbe regalare al nuovo tecnico Di Francesco proprio l'esterno offensivo romano, come rinforzo per l'attacco. I lagunari hanno proposto un prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti non hanno ancora risposto. Lotito e Fabiani si sono presi del tempo per alcune valutazioni.



Cancellieri di fatto è un esubero e infatti il suo nome è stato messo in mezzo a diverse trattative come possibile contropartita tecnica. Se però la società non riuscisse ad impiegarlo come pedina di scambio, prima di cederlo vorrebbe comunque farlo valutare in ritiro da Baroni e solo dopo prendere una decisione sul suo futuro. Prelevato dal Verona 2 anni fa, l'anno scorso il classe 2002 ha giocato in prestito all'Empoli dove ha trovato spazio con continuità in campo dopo l'annata precedente passata prevalentemente in panchina con Sarri. Con la Lazio ha un contratto fino al 2027 e la società capitolina ha tutto l'interesse a tutelare l'investimento da 8,5 milioni fatto su di lui. Ecco perché l'idea di un nuovo prestito non è stata scartata a priori. Riflessioni in corso quindi per una trattativa che potrebbe anche svilupparsi con calma nelle prossime settimane.