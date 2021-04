Non si acquietano le indiscrezioni di mercato secondo le quali Rafael Santos Borré sia nel mirino della Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, nonostante gli agenti non abbiano fornito einformazioni a tal proposito, il calciatore sogna di tornare in Europa (in passato una finestra estemporanea col Villarreal) e la Lazio sarebbe una destinazione gradita. Il club biancoceleste però non è stato l'unico ad informarsi sull'attaccante in scadenza col River Plate. In fila ci sono già Brighton, Celta Vigo e Feyenoord.