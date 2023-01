Luis Alberto ha già un piede fuori dalla Lazio. Come sottolineato dallo stesso Maurizio Sarri, lo spagnolo vorrebbe tornare in patria e finora l'unica offerta arrivatagli è quella del Cadice. Il presidente Vizcaino ne parla così: "Vorrebbe venire qui, questo è motivo di orgoglio per il nostro club. Parliamo di un calciatore che ci farebbe tanto comodo per la sua esperienza. Le sue potenzialità le conosciamo tutti, ma l’operazione è impossibile da fare, al momento".