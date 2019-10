L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e ha principalmente commentato le recenti dichiarazioni del presidente Lotito a Il Corriere dello Sport: "Basta ripercorrere quello che è stato fatto in questi quattro anni, magari commettendo degli errori, però il bilancio penso sia assolutamente positivo. Il presidente è un grande motivatore, quello che ha detto l’ha detto certamente per spronare tutto l’ambiente. Lotito dice che l'Atalanta ha più fame? Se uno vede il campionato sì. Se vede la Coppa, dice che la Lazio ne ha avuta di più. Loro hanno avuto più continuità, ma a livello tecnico non siamo inferiori



Sulla partita di domani: "Non ricordo di aver detto che sarebbe stato un macello se non avessimo vinto questa gara: normale però che sia una sfida importante, contro un avversario che conosciamo bene e che ha dato tanta continuità al suo cammino. L'anno scorso in campionato avevano meritato la vittoria e allo stesso tempo noi l'abbiamo meritata in Coppa Italia".



Sul salto di qualità richiesto anche da Lotito: "Dobbiamo alzare questa famosa asticella. Abbiamo una squadra attrezzata, dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità, ci manca questo tassello. A livello di gioco questo è il migliore anno, ci manca qualche punto in classifica e c'è rammarico per questo".