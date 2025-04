Getty Images

Lazio, la società valuta la cessione di Tavares in estate

Nessuno è incedibile nella Lazio. Il nuovo modus operandi del club biancoceleste per portare avanti il progetto tecnico che è iniziato dall'estate scorsa, non preve preclusioni alle cessioni. Ecco perché anche uno come Tavares a giugno potrebbe già lasciare Formello dopo appena una stagione. Di questa possibilità, già paventata nelle scorse settimane, torna a parlare oggi Il Messaggero.



Il terzino portoghese è stato un protagonista assoluto della prima parte di stagione della Lazio. Il tecnico Baroni lo considera un elemento fondamentale nel suo gioco. I suoi problemi fisici, acuitisi particolarmente da gennaio in avanti, ne hanno condizionato pesantemente il rendimento da dopo Natale. E per questo la società si sta interrogando sul possibile futuro del calciatore, arrivato l'estate scorsa in prestito dall'Arsenal con obbligo di riscatto condizionato fissato a 5 milioni di euro. Su quella fascia ai biancocelesti servono garanzie fisiche, oltre che tecniche: evidentemente Tavares le prime, a differenza delle seconde, non può darle. L'opzione di riscatto scatterà sicuramente, quindi Lotito e Fabiani potranno sedersi liberamente al tavolo delle trattative con possibili pretendenti (che comunque non mancano). Ci sarà però una percentuale cospicua sulla rivendita da versare nelle casse dei Gunners, in base agli accordi precedenti sul trasferimento. Ecco perché la valutazione di base per la Lazio parte da non meno di 40 milioni di euro. Una plusvalenza importante da mettere eventualmente a bilancio e da reinvestire per il sostituto.