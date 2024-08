Lazio, Lotito e Fabiani preparano i botti di fine estate: ecco chi può arrivare e chi può partire

Come volevasi dimostrare, questi di fine agosto sono giorni roventi in casaLa società biancoceleste sta lavorando per chiudere la sessione estiva di mercato, che ha già rivoluzionato la rosa rispetto alla passata stagione, con un paio di colpi finali. Sono infatti più d'uno, diversamente da quanto si preventivava fino a una settimana fa, i nomi chevorrebbero portare a Formello per puntellare la squadra di Baroni.La novità è in difesa, con la trattativa già definita col Marsiglia per il centrale Samuel Gigot e i contatti in corso oggi con gli agenti del calciatore francese, classe '93. Ma presidente e ds della Lazio studiano anche un possibile doppio colpo a centrocampo.sarebbe il profilo ideale per aggiungere qualità in cabina di regia. Il brasiliano ha caratteristiche tecniche che servirebbero molto a Baroni, come ha evidenziato il KO di Udine sabato scorso, e che i giocatori attualmente a disposizione in quel ruolo non hanno. Cherki, del Lione, Diao, del Granada, e Fernandez-Pardo, del Gent, sono inoltre tutti giovani accostati in questi giorni alla Lazio e che continuano a essere tenuti d'occhio dalla dirigenza per la trequarti e le corsie esterne d'attacco. E poi c'è purein lizza. I discorsi col Napoli, proprietario del cartellino, resteranno aperti fino alla fine per trovare una formula che soddisfi entrambe le parti; magari anche inserendo contropartite, perché per il club biancoceleste diventa sempre più urgente piazzare pure qualche uscita.

È vero infatti che di tutti questi nomi, solo Gigot e Arthur aggraverebbero la situzione della lista per la Serie A, mentre gli altri sono tutti under 22 (più Folorunsho che è prodotto del vivaio); ma la rosa extralarge sarebbe comunque un problema da gestire per il tecnico e per la società. Ecco perché a prescindere sono in tanti che potrebbero salutare in questi ultimi giorni. Oltre gli esuberi (Akpa Akpro, Basic, André Anderson), ci sonocon le valige pronte (ma senza uno straccio di offerta ricevuta fino a oggi),che interessa in Turchia (anche se al momento non si registrano sviluppi),con qualche estimatore in Liga (ma il ragazzo non vorrebbe affatto andare via) eche piace al Celtic (ma ha già stoppato le voci di un suo addio). A loro si è aggiunto in queste ore, su cui si sta muovendo il Bologna. Corsa contro il tempo quindi per Fabiani per trovare soluzioni entro venerdì a mezzanotte.