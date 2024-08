Lazio, accordo col Marsiglia per Gigot: ora si tratta sull'ingaggio

AFP via Getty Images

Colpo a sorpresa in difesa per la. Accordo raggiunto nella tarda serata di ieri con l'per SamuelIn giornata trattativa con gli agenti per trovare la quadra sull'ingaggio e definire il trasferimento. Il centrale di difesa, classe '93, è un'eccezione rispetto alla politica di ringiovanimento seguita dalla società in questa sessione estiva, ma aggiunge esperienza internazionale all'intero reparto. Cresciuto calcisticamente nelle fila dell'Arles, in carriera ha collezionato esperienze allo Sprtak Mosca in Russia, al Gent e al Kortrijk in Belgio.

Dopo il ko contro l'Udinese, rimasto sostanzialmente inalterato rispetto all'anno scorso. La rivoluzione e l'abbassamento dell'età media della squadra ha infatti riguardato per lo più centrocampo e attacco, con il solo terzino Nuno Tavares come faccia nuova in difesa. Gli sbandamenti già durante alcune amichevoli estive, poi replicatesi nelle prime due uscite ufficiali in Serie A (sia col Venezia, sia a Udine, sono stati incassati gol dopo appena 4 minuti), hanno quindi spinto Lotito e Fabiani a rompere gli indugi.

Resta ora da capire se. La risposta probabilmente è sì, vista la sovrabbondanza in rosa. Già ora è stato parcheggiato momentaneamente fuori lista l'infortunato Mario Gila. Se prima serviva un'uscita, ora ne serviranno due. Anche perché c'è pure il problema della lista per l'Europa League, ancora più stringente con i parametri, con cui dover fare i conti. A rischiare di rimanere fuori sonoma a questo punto non è da escludere pure una cessione tra i centrali, conprincipale indiziato.