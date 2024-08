Lazio, si continua a trattare Folorunsho: offerta una contropartita al Napoli, la situazione

Getty Images

in questo rush finale di calciomercato. Il centrocampista classe 1998 è in uscita dal Napoli e vorrebbe tornare in biancoceleste, club in cui è cresciuto e ha militano nelle giovanili. Le due società continuano a dialogare da giorni per trovare un accordo che al momento manca. Nelle ultime ore i capitolini hanno provato ad inserire nella trattativa una contropartita, propendo Nicolò Casale.Lazio e Napoli hanno trovato l’accordo sulla valutazione del cartellino di Michael Folorunsho per una cifra vicina ai, ma al momento manca l’accordo sulla formula del trasferimento. I biancocelesti propongono un prestito con diritto di riscatto, mentre Aurelio De Laurentiis chiede l’obbligo per lasciar partire l’ex Reggina, Bari e Verona.

Il nome che può sbloccare la trattativa è quello di. Il difensore ex Verona è ai margini del progetto e potrebbe salutare. La Lazio sta già lavorando a un nuovo colpo in difesa - in pole didel- e la cessione di Casale potrebbe liberare un posto in lista. Il club biancoceleste ha proposto nelle ultime ore al Napoli proprio il difensore classe 1998, ipotizzando un’operazione in cui sarebbe coinvolto anche Folorunsho con lo scambio di prestiti.