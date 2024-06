Lazio, ecco cosa manca per l'arrivo di Dele-Bashiru

Getty

Dopo, l'altro colpo di mercato dellagià dato per fatto da giorni è. In realtà però la trattativa non è ancora del tutto chiusa con l'Hatayspor per il centrocampista, classe 2001. L'accordo sul prezzo del cartellino (6 milioni di euro) e sulla formula del prestito con obbligo di riscatto è stato trovato, come già raccontato una settimana fa . Sono rimasti in sospeso e ancora da limare però i dettagli relativi alla formula e alle modalità di pagamento. I turchi erano partiti da una valutazione di 7 milioni per poi scendere di poco e venire incontro ai biancocelesti i quali però come parte fissa vorrebbero non andare oltre i 5 e legare il resto ai bonus.

Come scrive il Corriere dello Sport stamattina, in questi giornista lavorando con la controparte per far quadrare i conti dell'affare e chiudere la questione al più presto.da aggiungere, all'occorrenza, sia alla già folta batteria dei centrali (Guendouzi, Cataldi, Rovella e Vecino sono tutti confermati, ndr), sia alla linea dei trequartisti, dove però i biancocelesti stanno cercando comunque di prendere anche un altro numero 10 puro, che raccolga l'eredità di Luis Alberto. Complicatissimo Greenwood, più abbordabile, ma sempre costoso, Samardzic dell'Udinese; mentre si sta allontanando quasi definitivamente la candidatura di Stengs.