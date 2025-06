Lazio, non solo Juventus: per Tavare si fa sotto anche un club dell'Arabia Saudita

Getty Images

Nunonei prossimi giorni. Per le squadre che parteciperanno al mondiale per club infatti è prevista una sessione straordinaria di mercato, già apertasi in queste settimane. E uno dei pezzi pregiati di casa biancoceleste è proprio il terzino portoghese per il quale ha chiesto informazioni la Juventus La Vecchia Signora però non è l'unica interessata. Come riporta il sito lalaziosiamonoi.it,, oltre che per Theo Hernandez e Angeliño.I sauditi hanno già recapitato una prima offìerta negli uffici di Formello da 30 milioni complessivi:. La Lazio però per Tavares, appena riscattato dall'Arsenal per 5 milioni, dovrà corrispondere ai gunners il 40% della futura rivendita. Ecco perché: se gli arabi abasseranno la quota fissa e accetteranno di inserire più voci di bonus, magari anche facilmente raggiungibili, il discorso allora si potrebbe intavolare. In ogni caso la società biancoceleste non ha fretta (a differenza di chi partecipa al Mondiale per Club Fifa): se arriveranno nuove proposte interessanti le valuterà, altrimenti Tavares resterà in rosa e poi sarà Sarri, una volta valutato il terzino sinistro da vicino a scegliere se puntare o meno su di lui.