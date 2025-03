Lazio, offensiva per la stella argentina Echeverri: il Manchester City ha già comunicato la propria scelta

Redazione Calciomercato

Tango argentino., talento argentino classe 2006 che ilha acquistato a gennaio del 2024 per circa 18 milioni di euro, lasciandolo in prestito per un anno al River Plate, club dove è cresciuto, dopo avergli fatto siglare un contratto fino al 2028.- Claudio Echeverri è un trequartista centrale, che bene si adatta anche a giocare come esterno offensivo. Veloce nella corsa e molto bravo nel dribbling, nel 4-2-3-1 biancoceleste il ragazzo potrebbe essere impiegato in tutti i ruoli alle spalle della prima punta. Ha Talento, personalità, colpi e un futuro radioso.. Il club inglese ha preso una decisione definitiva e ufficiosa: secondo quanto appreso dalla nostra redazione,

. Il colpo Echeverri, nonostante il direttore sportivo Fabiani si sia mosso con grande anticipo, resta complicato se non impossibile: il Manchester City dovrebbe cedere in prestito la promessa Argentina a un altro club della Galassia City Group con il Girona in pole.