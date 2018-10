Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro l'Eintracht: "Io sono convinto che in questa partita, 11 contro 11, avremmo potuto comunque ribaltarla perché in uno stadio così, con 50mila persone che spingevano loro, siamo andati sotto. Ma abbiamo iniziato a giocare trovando il pareggio ne loro hanno trovato poi il gol del 2-1, ma è stata comunque una partita equilibrata, aperta. Avevamo sicuramente nel secondo tempo la possibilità di ribaltarla. Poi in 9 contro 11 la partita era praticamente finita. Mi dispiace aver preso il gol del 4-1 alla fine perché è un passivo un po’ esagerato, ma penso che questa squadra abbia il potenziale per rialzarsi. In Europa non sono partite scontate, ma c’è sicuramente la possibilità di far meglio. Bisogna ripartire e lavorare a testa bassa. Già domenica ci aspetta una partita importante davanti al nostro pubblico, che penso abbia voglia di sostenerci. Daremo tutti noi stessi per vincere e invertire questa rotta negativa."