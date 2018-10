Il ds della Lazio Igli Tare parla a Sky Sport prima del match di Europa League con l'Eintracht Francoforte: "È stata una settimana di analisi, è inspiegabile come una squadra dopo cinque vittorie consecutive in una partita fondamentale come il derby non abbia espresso il calcio che può esprimere: dobbiamo lavorare su questo, di positivo c'è che giochiamo subito. La formazione di stasera dimostra che abbiamo grande rispetto per l'Eintracht, può dare molto fastidio e non sarà facile vincere qui. Berisha? Ha delle caratteristiche importanti, non molla mai, oltre alle qualità tecniche ha anche agonismo. Non dobbiamo mettergli troppa fretta, è rientrato in gruppo da quasi dodici giorni, ma a gara in corso penso che farà il suo esordio con noi. Vogliamo solo vincere, non c'è un'altra strada, per andare avanti in questa competizione dobbiamo vincere su ogni campo".