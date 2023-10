Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento oggi ci finisce Savio, il giovanissimo funambolo brasiliano che sta trascinando il Girona nelle zone nobili della classifica de La Liga: per i catalani ancora una vittoria in casa del Cadice, sono 7 nelle prime 9 partite. .



Scoprite con noi cinque curiosità su Savio nella nostra gallery!