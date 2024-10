Milan, Cocirio: "Strategia rinnovi? Trattenere i giocatori di maggior talento. Su Champions e plusvalenze..."

AFP via Getty Images

A margine dell'Assemblea degli Azionisti, che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2024, ilha risposto ad alcune domande dei giornalisti."Il costo per i tesserati è aumentato dell'8%. Non c'è un obiettivo preciso, generando organicamente risorse le investiamo. Anche nel 24/25 l'investimento aumenterà, a cui aggiungiamo il costo per il Milan Futuro. Man mano che la società cresce allora cresce anche l'investimento sul mercato".

"L'anno scorso abbiamo rinnovato 10 contratti dei calciatori della Prima Squadra, penso che sia l'esempio migliore della strategia società nel trattenere i calciatori di maggiore talento"."Una premessa: le assunzioni di budget non rappresentano l'ambizione sportiva della società. Nel budget di quest'anno abbiamo il raggiungimento dei playoff, ma ci aspettiamo di tutti di fare meglio sicuramente"."Non abbiamo necessità di cedere giocatori, sono situazioni opportunistiche che vengono valutate caso per caso in base alle offerte che riceve il Club. Abbiamo possibilità di scegliere proprio grazie ai bilanci".

"Non c'è stata nessuna riduzione di tagliandi destinati ad AIMC, sono gli stessi concordati tra noi ed AIMC. Ci siamo incontrati la settimana scorsa, stiamo discutendo insieme le tematiche messe sul tavolo da AIMC. Cerchiamo di trovare un accordo che vada bene ad entrambe le parti"."Più o meno ci aspettiamo un range che può essere di un piccolo utile o una piccola perdita in assenza di grandi cessioni come quella di Tonali dell'ultimo anno".