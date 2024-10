Del Piero: "Leao con quella mentalità fa la fine che sta facendo adesso"

34 minuti fa



Alessandro Del Piero, ex numero 10 e capitano della Juventus, e attuale apprezzato commentatore in tv, ospite di Sky Calcio Club dice la sua su Inter-Juventus 4-4: "La Juventus è una squadra che ha affrontato l'Inter, che sa tenere palla, sa portare il gioco, evitare la pressione e di conseguenza bisogna cercare più verticalità. Il gioco della Juventus quindi era più dovuto all'Inter".



Del Piero prosegue la sua analisi, che ha come focus soprattuto la prestazione di Kenan Yildiz, che Del Piero confronta con Leao: "Yildiz e Leao? Conta anche la mentalità. Sono stato uno dei primi a dire che Leao ha un talento straordinario ma con quella mentalità in campo fa la fine che sta facendo adesso. Nelle prime partite della Juve l'unico chiamato a fare quelle azioni, senza Conceicao, era Yildiz. Doveva sempre saltare lui l'uomo. Adesso, visto che a destra c'è il portoghese, cambia la dinamica e bisogna a stare attenti a più cose quando affronti la Juventus".