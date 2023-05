Di seguito, la conferenza stampa di, tecnico del Lecce, in vista del match contro l'Hellas Verona in programma domani alle ore 20.45."Mancano cinque partite, sono tutte importanti, questa è una tappa importante come le altre. È un anno che siamo in Serie A e vogliamo conservare la categoria. Sono abituato a ragionare sul presente, senza calcoli ma facendo una prestazione di altissimo livello in tutte le partite"."Sì, per noi non può esistere di fare punti diversamente. Serve sempre la prestazione di squadra, grazie al contributo di tutti. Siamo andati allo Stadium con la nostra identità e personalità, ed è quello che servirà domani e nelle restanti partite. Dobbiamo restare concentrati su questo, servirà fare la prestazione con voglia e determinazione"."Poco fa abbiamo terminato una seduta d'allenamento, dove abbiamo smaltito un po' di stanchezza. I ragazzi stanno bene, per domani non ho dubbi perché sono convinto che chiunque giocherà sarà pronto. Serve fiducia e determinazione da parte di tutti. Abbiamo qualche acciacco, così come qualcuno che rientra. Importanti i titolari ma anche i subentrati"."Gallo è recuperato. Banda sta meglio, se non parte titolare entra a gara in corso"."È un calciatore importante per noi, come tutti. Con il tempo ho capito che ha delle attitudini anche in un ruolo diverso, l'ha metabolizzata e ci crede molto. Sicuramente è un ragazzo che ci può dare una mano in queste gare, perché abbiamo bisogno di qualità"."Queste sono gare dove devi avvicinarti alla perfezione, con attenzione e determinazione. Il Verona corre molto e gioca un calcio che mette in difficoltà. Abbiamo preparato bene la gara, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Sarà una grande partita, ne sono convinto"."Sì, lui deve pensare a continuare a lavorare, coltivando le sue potenzialità. È andato con personalità a calciare il rigore, segnandolo. Noi vogliamo continuare a sfruttare il suo stato di forma"."È passato un anno da quando siamo tutti insieme in Serie A, ora è il momento più importante. Non ho nessun dubbio sul fatto che ci sosterranno"."Ho condiviso un'esperienza fantastico con un gruppo con il quale ancora ci sentiamo. È la bellezza del calcio, faccio i complimenti a Spalletti, Giuntoli, il presidente e la società. Scudetto molto meritato"."Noi giochiamo per vincere, sempre. Serve il percorso, minuto dopo minuto. Non dobbiamo aver paura nè timore, ma solo fiducia e voglia".