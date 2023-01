Tra i protagonisti del pareggio del Lecce contro il Milan c'è il nome di Federico Baschirotto, sorpresa di questo inizio di campionato dei giallorossi. Nel post partita il difensore autore del gol del momentaneo 2 a 0 ha parlato ai microfoni di Dazn:



FERMARE IL MILAN - "In settimana abbiamo visto tanti video sui movimenti degli attaccanti del Milan. Alla fine siamo riusciti bene ad arginarli. Quando vado in campo mi diverto sempre, sono come un bambino al parco giochi. Ad ogni pallone è una gioia incredibile".



IL CALORE DELLA PIAZZA - "Ho trovato grinta sia in Serie A che nelle categorie inferiori. Vengo dal basso e ogni anno è stato sempre un valore aggiunto il pubblico".