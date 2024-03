Li riprendono mentre urinano al portone di casa. Padre e figli picchiati da ultras del Torino e della Fiorentina

Bruttissimo episodio di cronaca quello che si è registrato sabato prima prima della partita fra Torino e Fiorentina e che racconta l'Ansa in un lancio. Un episodio di violenza che ha coinvolto entrambe le tifoserie, unite da uno storico gemellaggio che va avanti ormai da decenni.



AGGREDITI - Un uomo aveva visto un gruppetto di tifosi delle due squadre mentre alcuni di loro urinavano davanti al suo portone di casa. L'uomo ha estratto il telefono per riprenderli e, in tutta risposta, è stato aggredito dagli ultras. Il padrone di casa si trovava con i due figli minorenni e tutti e tre sono stati malmenati con pugni calci e cinghiate. L'episodio è accaduto in via Borgo Dora.



INDAGINI - Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per far luce sulla vicenda, su cui indaga la polizia. Le tre vittime sono tutte finite al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.