Dopo le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con tre partite la 15esima giornata di Ligue 1: apre alle 15 il Nantes, in caduta libera con quattro ko e un pari nelle ultime cinque gare dopo un inizio da sogno, che vuole rimanere in zona Europa nell'impegno casalingo contro il Tolosa penultimo e reduce da quattro ko di fila. Alle 17 il Rennes ospita il Saint Etienne, che non perde da fine settembre ed è in prossimità della zona Champions. Doveva giocarsi alle 21 il big match del Louis II di Montecarlo tra il deludente Monaco, a + 4 sulla zona rossa, e la capolista PSG, già a più 8 sulla seconda in classifica e vogliosa di aumentare il divario: ma il match è stato rinviato in mattinata per maltempo.