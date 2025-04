Lione-Manchester United: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Tutto pronto al Groupama Stadium: si giocaAndata dei quarti di finale di UEFA Europa League, l'OL ospita i Red Devils in un doppio confronto che mette in palio le semifinali e la possibilità di affrontare una tra Rangers e Athletic Bilbao.Paulo Fonseca, squalificato in campionato, ha rilanciato i Gones che, dopo aver superato l'FCSB agli ottavi, puntano una semifinale di Europa League che manca da otto anni.Ruben Amorim invece non è riuscito a risollevare lo United, 13° in classifica in Premier League: nel turno precedente gli inglesi hanno battuto la Real Sociedad.

Tutte le informazioni su Lione-Manchester United:: Lione-Manchester United: giovedì 10 aprile 2025: 21.00: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253): Sky Go, NOW: Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Almada, Tolisso, Cherki; Lacazette.. Fonseca.

Onana; Yoro, Maguire, Mazraoui; Dorgu, Casemiro, Ugarte, Dalot; Garnacho, Fernandes; Hojlund.. Amorim.