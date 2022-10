Decima giornata di, scende in campo la capolista. O meglio, quella che virtualmente è la capolista del nostro campionato, ilche deve rispondere all'Atalanta, vittoriosa ieri in casa contro il Sassuolo. Gli azzurri, reduci datra campionato e Champions League, devono fare a meno degli infortunati Rrahmani e Anguissa, ma anche gli avversari odierni, ildi Thiago Motta, si presentano alla sfida del Maradona senza il bomber Arnautovic. Atteso l'esordio didal primo minuto, non dovrebbero riposare(a segno Acquafresca e poi Cavani su rigore).è rimasto imbattuto in entrambe le partite da allenatore in casa del Napoli in Serie A: pareggio 0-0 con il Genoa nel novembre 2019 e vittoria 1-0 con lo Spezia nel dicembre 2021 – in particolare due dei suoi soli quattro clean sheets ottenuti in trasferta alla guida di squadre del massimo campionato sono arrivati proprio contro gli Azzurri.(ottenendo tre clean sheets nel parziale), dopo che gli emiliani avevano raccolto due successi e un pareggio nelle precedenti tre.-Andreaè l’unico difensore del Bologna ad aver collezionato nove presenze in questo campionato: il suo unico gol in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli, nella partita persa 2-1 con la maglia del Genoa il 29 agosto 2021.Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; POlitano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.