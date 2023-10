Si parla di Lukaku, e non potrebbe essere altrimenti nella settimana che porta a Inter-Roma. Escludiamo per un attimo le polemiche relative al suo ritorno a San Siro. Perché Big Rom oggi è molto più che un ex. Una marcatura ogni 97’ con la Roma che significa per lui terza miglior partenza in carriera. Ha gonfiato la rete 8 volte in 10 partite tra campionato e coppa, solo Batistuta ha fatto meglio nello stesso numero di gare segnando due volte di più. Per questo molti tifosi giallorossi si interrogano ora sul suo futuro.



CIFRE - La Roma infatti l'ha preso in prestito dal Chelsea senza alcune condizione di riscatto. In realtà i Blues lo cederebbero volentieri a fine stagione per non meno di 42 milioni. Una cifra che la Roma ora sta valutando di spendere soprattutto se nell'affare dovesse entrare Abraham che farebbe scendere considerevolmente la cifra. In caso contrario sarebbe difficile accontentare il Chelsea. Da far felice però c'è pure Lukaku che a Roma si sta trovando benissimo, ma sul quale ci sono sempre le ombre arabe. Per ora il belga ha rifiutato, ma come si sa le intenzioni cambiano. Molto dipenderà anche dal prossimo allenatore. In caso di permanenza di Mourinho o di arrivo di Conte sarebbe tutto più semplice, in caso contrario ci sarebbe un ostacolo in più.