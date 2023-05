Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



L'approfondimento di oggi è dedicato ai premi per i club. Quanto vale il percorso dell'Inter fino alla finale di Champions League a Istanbul, dove affronterà il Manchester City di Guardiola? Quanto possono guadagnare le tre squadre italiane (Juventus, Roma e Fiorentina) impegnate tra Europa e Conference League? E ancora, quanto incide il piazzamento in campionato, in vista della lotta per un posto nelle prossime competizioni europee?

Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Federico Albrizio. Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".