Manchester City: Rodri è tornato ad allenarsi. Ci sarà al Mondiale per Club contro la Juventus

Rodrigo Hernández Cascante meglio conosciuto comee nonché Pallone d'Oro in carica sta finalmente vedendo lsubito lo scorso settembre e che di fatto gli ha impedito di giocare per tutta la stagione 2024/25. Il centrocampista spagnolo delsi è infatti rivisto finalmente in campo e procede a ritmi veloci verso un completo recupero.Come riportato da Sky Sports Uk, infatti, il centrocampista spagnolo oggi si è recato al campo di allenamento del Manchester City e hNon solo, Rodri è riuscito a seguire ildegli altri compagni di squadra mostrando una tenuta atletica già importante.

Il ritmo partita, ovviamente, è differente e quello andrà ritrovato con calma da qui a fine stagione. L'obiettivo infatti è duplice per Rodri:che verrà giocata il 17 maggio contro il Crystal Palace, ma soprattutto essere al 100% alnell'ultima giornata del girone G in programma il 26 giugno alle ore 21 italiane.