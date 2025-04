Manchester United-Lione: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, a Old Trafford si giocaSecondo round tra i i di Ruben Amorim e l'OL di Paulo Fonseca dopo il 2-2 dell'andata al Groupama Stadium, un risultato che tiene tutto in bilico caratterizzato dagli errori dell'ex portiere dell'Inter André Onana sui due goal dei francesi. Il camerunese ha saltato la sfida con il Newcastle in Premier League dopo la brutta serata in terra francese.Chi passa il turno in semifinale affronterà una tra Athletic Bilbao e Rangers.Tutte le informazioni su Manchester United-Lione:

: Manchester United-Lione: giovedì 17 aprile 2025: 21.00: TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport (254): Sky Go, NOW: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.. Amorim.: Perri; Maitland-Niles, C. Mata, Niakhaté, Tagliafico; Akoukou, Veretout, Tolisso; Cherki, Mikautadze, Almada.. Fonseca.

- La sfida tra Manchester United e Lione sarà trasmessa da Sky: si potrà seguire su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 254). La gara sarà visibile anche in chiaro su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre.- Manchester United-Lione sarà disponibile anche in diretta streaming. Per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.L'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.