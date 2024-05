Marcelo Bielsa, ecco l'ultima mossa da 'Loco': convocato un dilettante in Nazionale

Marcelo Bielsa, el Loco e un motivo ci sarà. Come riporta TNT Sports, il ct dell'Uruguay ha infatti deciso di convocare un calciatore dilettante per la partita amichevole contro la Costa Rica. Il talento in questione è quello di Walter Dominguez, attaccante 24enne della Juventud Soriano che ha segnato ben 57 reti in 39 partite stagionali, annata culminata con il successo della sua squadra nella Copa Nacional de Selecciones, massimo trofeo tra i dilettanti in Uruguay



A svelare la chiamata della nazionale, del tutto inaspettata, è stato lo stesso Dominguez: "Mi hanno chiamato e sono molto felice. Non me l'aspettavo ed è stata una sorpresa. La verità è che sono molto felice", le sue dichiarazioni ai media uruguaiani. La partita in questione si disputerà il prossimo 1° giugno.