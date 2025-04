Marchisio: "Koopmeiners? Nelle grandi squadre c'è sempre chi fa fatica al primo anno"

Cristiano Corbo, inviato

35 minuti fa



L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, oggi impegnato nella galassia della Kings League, ha parlato a margine della presentazione della finale della competizione all'Inalpi Arena della situazione attuale dei bianconeri e del momento vissuto da Teun Koopmeiners:



"Ho visto un cambiamento, di solito i cambiamenti portano un'energia diversa, i giocatori vogliono farsi vedere. Aspettiamo le prossime partite. Se la Juve va in Champions? Me lo auguro, è un obiettivo fondamentale per motivi sportivi ed economici, sarebbe il massimo per quest'anno, e la Juve deve sempre puntare al massimo".



KOOPMEINERS - "Nei grandi club ci sono sempre stati giocatori che hanno avuto difficoltà il primo anno, non è facile. Spero che si possa sbloccare presto, mi sembra che non sia una questione fisica ma prettamente mentale".