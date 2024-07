Martinez o Sommer, chi è il portiere titolare dell'Inter

Redazione Calciomercato

Dopo aver valutato diversi profili per la porta tra i quali anche quelli di Bento dell'Athletico Paranaense e di Okoye dell'Udinese, l'Inter ha deciso di affondare il colpo per. Per prendere il portiere spagnolo i nerazzurri avevano pensato anche di inserire delle contropartite e tra club si era parlato della possibilità di uno scambio con Oristanio o Satriano, poi le due società si sono messe d'accordo per chiudere un affare solo cash, senza altri giocatori dentro.

- Martinez arriva all'Inter per fare il secondo di Sommer. Almeno sulla carta. Nel giorno della prima conferenza stampa della nuova stagione - quella in cui è stato annunciato ufficialmente il rinnovo di Inzaghi fino al 2026 - l'allenatore nerazzurro ha spiegato quale sarà la situazione iniziale tra i pali. Quando gli hanno chiesto di Martinez lui ha risposto così: "Siamo andati su di lui perché ha fatto bene nel Genoa e rispetta i nostri principi.". Al momento quindi il tecnico conferma lo svizzero ex Bayern Monaco come titolare, ma non è escluso che nel corso della stagione possa esserci un cambio di gerarchie.

- L'idea dell'Inter era quella di prendere un portiere che potesse fare il vice Sommer nell'immediato per poi diventare titolare in futuro.; la società aspetterà la naturale fine del contratto prima di salutare l'ex Bayern Monaco, ma vuole arrivare a quel momento avendo già pronto il sostituto. Martinez si prepara, e scalda i motori.