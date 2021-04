Sinisa, allenatore del, parla a Sky Sport dopo il ko casalingo contro l': "Occasioni di Soriano, di Orsolini, di Sansone, sono occasioni dove è più facile fare gol che sbagliare e abbiamo sbagliato. Loro mezza occasione e l'hanno buttata dentro. Penso che la squadra abbia fatto bene, meglio dell'Inter: abbiamo giocato con la prima in classifica, gli abbiamo messi nella loro metà campo e gli abbiamo fatti soffrire. Ci manca il gol, ma questo è da due anni che ci manca (un centravanti, ndr): se ci fosse stata una punta vera avremmo fatto più gol... siamo andati in gol con 16 giocatori, se metti una vera prima punta, come hanno tutte le squadre, da 15 gol, non so quanti punti abbiamo in più... Oggi è mancato solo il gol, purtroppo".? Vincono 14-0 contro la Mongolia, a cosa ti serve?! Ci vuole rispetto, sono partite in cui non c'è bisogno di fare giocare queste partite qua. Poi paghiamo noi allenatori. Sul 14-0 potevo giocare anche io con la Mongolia, facevo bella figura. Invece un giocatore per noi fondamentale si fa male"."Più di far giocare bene la squadra non posso fare, non posso entrare e far gol su punizione. Se mi sta bene così? Io alleno chi la società mi mette a disposizione, non sono io quello che deve fissare gli obiettivi. Io sono ambizioso, ma dipende sempre dalla società. Vediamo chi si prende, chi si vende, non lo so dire. Io sto bene da tutte le parti, basta che mi diverto e che lavoro, poi è chiaro che uno ambizioso vuole qualcosa di più. A fine campionato parleremo. Io ho ancora due anni di contratto, a Bologna sto bene, coi tifosi sto bene, con la squadra sto bene, con la società sta bene. Dobbiamo solo vedere cosa vogliamo fare da grandi. Cerchiamo di fare più punti possibili e di giocare bene, poi parleremo e vedremo cosa succederà".