Il Milan è molto attivo sul mercato in uscita, con la chiara intenzione di rendere più sostenibile il monte ingaggi in relazione alla qualità della rosa. Un altro giocatore che potrebbe fare le valigie in questa sessione di mercato è Lucas Biglia.



TRE SQUADRE INTERESSATE - Norwich, Newcastle e Celta Vigo hanno avuto più di un contatto con l'agente di Biglia. L'argentino sta facendo le proprie valutazioni per il futuro che non sarà sicuramente a tinte rossonere. Dal club non sono arrivati, infatti, segnali relativi al rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo luglio. Ecco perché l'ex Lazio può lasciare il campionato italiano già in questa sessione di mercato. Non è ancora stata presa una decisione definitiva, sono giorni di riflessione per il centrocampista classe 1986. Dal canto suo il Milan andrebbe a risparmiare 1.7 milioni netti da qui al termine della stagione.