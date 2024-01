Milan-Atalanta, le pagelle di CM: Pioli ha fallito tutti gli obiettivi iniziali. Koopmeiners di un altro livello

Daniele Longo

Milan-Atalanta 1-2



MILAN



Maignan 6: risponde presente su due conclusioni dalla distanza di Koopmeiners e Miranchuk. Non può nulla sui due gol subiti.



Calabria 6: da braccetto nella difesa a tre si trova a suo agio. Prestazione onesta. (17’ st Simic 6: entra in campo con la testa giusta)



Gabbia 6: fino al colpo fortuito che lo ha messo ko non era dispiaciuto. (dal 39’ st Kjaer 5,5: perde le misure sul gol del pari immediato, unica macchia di una prestazione solida)



Theo Hernández 6: da difensore centrale sembra essere sprecato, un leone in gabbia. Quando può andare fa male: accelerazione e assist per il gol, illusorio, di Leão.



Jiménez 5: tanto bene quando ha il pallone tra i piedi, decisamente in difficoltà quando deve difendere: rischia tanti interventi come in occasione del rigore concesso generosamente dal direttore di gara. (17’ st Terracciano 6: un po’ di timidezza per l’esordio, comprensibile)



Loftus-Cheek 5: tante ombre e poca, pochissima luce per il centrocampista inglese. (27’ st Giroud 5,5: si fa vedere solo per un fallo commesso)



Reijnders 5,5: fa fatica a trovare linee di passaggio tra le maglie atalantine. Nel secondo tempo esce dalla partita mentalmente e fisicamente. (27’ st Adli 5: entra in campo e perde quasi tutti i palloni giocati)



Musah 5,5: a livello di intensità e abnegazione ha poco da rimproverarsi ma fa tanta confusione e sbaglia delle scelte anche banali.



Pulisic 6: sufficienza stiracchiata. Due squilli ben neutralizzati da Carnesecchi.



Jović 4,5: la grande delusione di serata. Mai in partita, mai pericoloso.



Leão 6: segna un gran bel gol nella prima frazione con un destro a giro. Ci prova tanto ma non sempre con lucidità e la tecnica che servirebbe in certe circostanze.



All. Pioli 5: esce mestamente dalla Coppa Italia che era diventato un obiettivo concreto dopo essere usciti dalla Champions League. Fin qui il suo bilancio è decisamente negativa.



ATALANTA



Carnesecchi 6,5: stilisticamente bellissimo da vedere. Un paio di interventi che confermano il valore assoluto di uno dei migliori portieri italiani.



Scalvini 6,5: elegante e potente, fa un figurone a San Siro. (41’ st Hien sv)



Djimsiti 7: gigante sul gioco aereo, annulla Jovic con una grande prova di attenzione massima.



Kolašinac 6,5: cuore e polmoni al servizio della squadra.



Holm 7: corre per tre, lo trovi ovunque. Chiusure difensive perfette su Leão, meno efficace in fase offensiva. Ma è suo l’assist per il primo gol di Koopmeiners.



de Roon 6: fa filtro davanti alla difesa. (dal 42’ pt Pasalic 6: bravo a tenere le giuste distanze tra centrocampo e attacco)



Éderson 7: qualità a quantità, il brasiliano domina a centrocampo.



Ruggeri 6: tanta corsa e qualche indecisione tecnica. (32’ st Zappacosta sv)



Mirančuk 6,5: il russo é in una condizione fisica strepitosa. Fa tremare San Siro con due conclusioni di poco a lato.



Koopmeiners 8: l’uomo della partita, il vero top player dei nerazzurri. Una doppietta che consente all’Atalanta di credere alla vittoria della coppa Italia. (41’ st Muriel sv)



De Ketelaere 6: alterna intuizioni da giocatore vero a black-out incomprensibili (32’ st Scamacca sv)



All. Gasperini 6,5: mezzo voto in meno per l’espulsione. Prepara alla perfezione la partita e vince con merito.